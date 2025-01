Bundesliga heute: Gladbach - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 25.01.2025 • 15:03 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Duell gegen den VfL Bochum. Die Fohlen haben die letzten vier Bundesliga-Begegnungen gegen die Bochumer allesamt gewonnen.

Besonders in der vergangenen Saison zeigte sich Gladbach torhungrig gegen den VfL und erzielte in den beiden Duellen insgesamt acht Treffer. Auch das Hinspiel der laufenden Saison endete mit einem 2:0-Sieg für die Borussia.

Alassane Pléa, der in der Bundesliga gegen Bochum bereits fünfmal traf, könnte wieder im Fokus stehen, zumal er in dieser Spielzeit bereits sechs Tore auf dem Konto hat.

Gladbach - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein weiterer Aspekt, der für die Gastgeber spricht, ist ihre Kopfballstärke. Borussia Mönchengladbach erzielte in der laufenden Saison bereits acht Kopfballtore, was ligaweit den Spitzenwert zusammen mit Werder Bremen darstellt. Stürmer Tim Kleindienst führt die Liga mit fünf Kopfballtreffern an.

Diese Stärke könnte gegen den VfL Bochum, der bisher nur ein einziges Kopfballtor erzielte, ein entscheidender Vorteil sein. Bochum muss sich also auf eine starke Luftabwehr einstellen, um die Gladbacher Offensive in Schach zu halten.

Besonders das spektakuläre 3:3 gegen Leipzig, bei dem Bochum einen Drei-Tore-Rückstand aufholte, zeigt die Moral und Kampfbereitschaft des Teams.

Besonders das spektakuläre 3:3 gegen Leipzig, bei dem Bochum einen Drei-Tore-Rückstand aufholte, zeigt die Moral und Kampfbereitschaft des Teams.

Dennoch bleibt die Defensive ein Sorgenkind: Mit einem Expected-Goals-Against-Wert von 37.4 hat Bochum die schwächste Abwehr der Liga, dicht gefolgt von Gladbach. Beide Teams müssen also ihre Defensivarbeit deutlich verbessern, um nicht erneut in ein torreiches Spiel verwickelt zu werden.

Auch der VfL Bochum hat in seinen bisherigen fünf Bundesliga-Topspielen noch keinen Sieg erringen können. Beide Teams werden also nicht nur um wichtige Punkte kämpfen, sondern auch darum, ihre Negativserien in Samstagabendspielen zu beenden.

Auch der VfL Bochum hat in seinen bisherigen fünf Bundesliga-Topspielen noch keinen Sieg erringen können. Beide Teams werden also nicht nur um wichtige Punkte kämpfen, sondern auch darum, ihre Negativserien in Samstagabendspielen zu beenden.

Die Partie verspricht daher, ein spannendes Kräftemessen zu werden, bei dem beide Mannschaften ihre aktuellen Schwächen überwinden müssen.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

