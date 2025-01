Bundesliga heute: Gladbach - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1-AI 11.01.2025 • 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Bilanz gegen den FC Bayern München vorzuweisen, insbesondere im heimischen Borussia-Park. Seit der Saison 2015/16 konnten die Fohlen fünf ihrer neun Bundesliga-Heimspiele gegen die Münchner gewinnen.

Kein anderes Team hat in diesem Zeitraum so viele Heimsiege gegen den Rekordmeister eingefahren. Allerdings ging das letzte Aufeinandertreffen im September 2023 mit 2:1 an die Bayern. Die Gladbacher werden heute Abend versuchen, ihre Heimstärke erneut unter Beweis zu stellen und die Bayern zu ärgern.

Gladbach - FC Bayern

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für den FC Bayern München wird der heutige Abend ohne Dayot Upamecano eine Herausforderung. Der französische Abwehrspieler fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Upamecano war in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil der Bayern-Defensive, bestritt die meisten Kopfballduelle und fing die meisten gegnerischen Pässe ab. Interessanterweise war er bei der einzigen Niederlage der Bayern in dieser Saison, einem 1:2 in Mainz, ebenfalls nicht im Einsatz. Die Münchner müssen nun ohne ihren Abwehrchef auskommen und hoffen, dass seine Abwesenheit nicht erneut zu einem Punktverlust führt.

Gladbachs Formhoch und die Herausforderung Topspiel

Borussia Mönchengladbach befindet sich derzeit in einer guten Formphase. Erstmals seit März 2022 konnten die Fohlen zuletzt zwei Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen. Mit sieben Saisonsiegen haben sie bereits genauso viele Erfolge wie in der gesamten Vorsaison eingefahren. Dennoch bleibt eine Herausforderung bestehen: In den letzten zwölf Bundesliga-Topspielen am Samstagabend blieben die Gladbacher sieglos. Diese Serie wollen sie heute Abend durchbrechen, während die Bayern in Topspielen seit fünf Partien ungeschlagen sind.

Offensivpower gegen defensive Anfälligkeit

Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München verspricht ein Aufeinandertreffen von Offensivpower und defensiver Anfälligkeit zu werden. Die Bayern haben in dieser Saison bereits 290 Schüsse abgegeben, der höchste Wert in der Liga. Gladbach hingegen ließ 241 gegnerische Abschlüsse zu, nur Aufsteiger Holstein Kiel erlaubte mehr. Die Fohlen müssen heute Abend defensiv kompakt stehen, um gegen die angriffslustigen Bayern bestehen zu können. Besonders Jamal Musiala, der in dieser Saison bereits 19 direkte Torbeteiligungen verzeichnete, könnte eine Schlüsselrolle spielen, auch wenn ihm gegen Gladbach bislang noch kein Treffer gelang.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

