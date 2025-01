Bundesliga heute: Heidenheim - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 11.01.2025 • 12:15 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den 1. FC Union Berlin in der Voith-Arena, und die Gastgeber können auf eine beeindruckende Heimstatistik gegen die Köpenicker zurückblicken. In den bisherigen sieben Heimspielen im Profifußball gegen Union Berlin konnte Heidenheim sechs Mal als Sieger vom Platz gehen. Diese bemerkenswerte Siegquote von 86% gegen die Eisernen ist die höchste, die die Brenzstädter gegen einen Gegner mit mindestens so vielen Duellen vorweisen können. In der vergangenen Saison blieb Heidenheim gegen Union ungeschlagen, mit einem 1:0-Heimsieg und einem 2:2-Unentschieden in Berlin.

Heidenheim - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

Union Berlin steht vor der Herausforderung, seine aktuelle Auswärtsform zu verbessern. Die Mannschaft von Steffen Baumgart hat die letzten vier Bundesliga-Gastspiele in Serie verloren, was genauso viele Niederlagen sind wie in den vorherigen elf Auswärtsspielen zusammen. Diese Serie von Auswärtspleiten ist nur von einer längeren Negativserie zwischen September und Dezember 2023 übertroffen worden, als Union sechs Auswärtsspiele in Folge verlor. Trotz dieser Schwierigkeiten hat Union Berlin in dieser Saison erst 19 Gegentore kassiert, was nur von Bayern München unterboten wird.

Defensive Schwächen und Ballbesitzprobleme bei Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim kämpft derzeit mit defensiven Problemen, nachdem sie in ihren letzten sieben Bundesliga-Spielen 22 Gegentore hinnehmen mussten. Dies ist doppelt so viel wie in den ersten acht Spieltagen der Saison und der höchste Wert in der Liga seit Beginn des 9. Spieltags. Zudem hat Heidenheim den niedrigsten durchschnittlichen Ballbesitzanteil der Liga mit 39,9% und spielt die wenigsten Pässe pro Spiel. Diese Faktoren tragen zu ihrer aktuellen Negativserie bei, da sie seit zehn Bundesliga-Spielen sieglos sind und die letzten sieben in Folge verloren haben.

Fehlende Schlüsselspieler und neue Hoffnungsträger

Beide Mannschaften müssen heute auf wichtige Spieler verzichten. Bei Union Berlin fehlt Kapitän Rani Khedira aufgrund einer Gelbsperre, der bisher in allen 15 Saisonspielen in der Startelf stand und die größte Laufdistanz im Team verzeichnete. Auf der anderen Seite muss Heidenheim auf Marvin Pieringer verzichten, ihren besten Torschützen und Vorlagengeber. Dennoch gibt es Hoffnung für die Brenzstädter, da sie kürzlich Budu Zivzivadze verpflichtet haben, den aktuellen Zweitliga-Topscorer. Der Georgier könnte heute sein Debüt geben und für frischen Wind im Angriff von Heidenheim sorgen.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

