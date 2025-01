Bundesliga heute: Kiel - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.01.2025 • 12:45 Uhr Holstein Kiel empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr kommt es im Holstein-Stadion zur Begegnung zwischen Holstein Kiel und der TSG Hoffenheim. Die beiden Teams trafen bislang erst zweimal im Profifußball aufeinander. In der 2. Runde des DFB-Pokals im Oktober 2021 setzte sich die TSG Hoffenheim deutlich mit 5:1 durch. Auch in der Hinrunde der laufenden Bundesliga-Saison behielt Hoffenheim die Oberhand und gewann knapp mit 3:2 bei Kiels Bundesliga-Premiere. Während die TSG traditionell stark gegen Bundesliga-Neulinge auftritt, hat Kiel zuletzt mit zwei aufeinanderfolgenden Heimsiegen Selbstvertrauen getankt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kiel - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die TSG Hoffenheim kämpft in dieser Saison mit einer ausgeprägten Auswärtsschwäche. In den ersten acht Auswärtsspielen der Bundesliga-Saison blieben die Kraichgauer sieglos und konnten wettbewerbsübergreifend in dieser Spielzeit noch keines ihrer 13 Auswärtsspiele gewinnen. Diese Durststrecke ist die längste seit ihrem Bundesliga-Aufstieg 2008/09. Zudem hat die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer in den letzten sechs Bundesliga-Spielen nur drei Tore erzielt, was ligaweit nur von St. Pauli unterboten wird. Die Offensive der TSG steht somit vor einer großen Herausforderung.

Kiels starke Offensive und defensive Schwächen

Holstein Kiel beeindruckt in seiner ersten Bundesliga-Saison mit einer starken Offensive, die in den letzten beiden Heimspielen jeweils vier Treffer erzielte. Besonders Phil Harres und Shuto Machino stechen mit jeweils sieben Saisontoren hervor. Harres war in den letzten drei Bundesliga-Spielen an insgesamt sechs Toren direkt beteiligt, eine Leistung, die seit 2004/05 nur Emil Forsberg für einen Aufsteiger gelang. Allerdings stellt Kiel mit 43 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga, was besonders in der ersten Halbzeit mit 26 Gegentoren deutlich wird. Diese defensive Anfälligkeit könnte gegen Hoffenheim zum entscheidenden Faktor werden.

Schlüsselspieler und taktische Überlegungen

Für Holstein Kiel wird es entscheidend sein, die offensive Form von Phil Harres und Alexander Bernhardsson auszunutzen. Bernhardsson war zuletzt beim 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund an zwei Toren beteiligt und könnte auch gegen Hoffenheim eine wichtige Rolle spielen. Auf der anderen Seite muss die TSG Hoffenheim ihre Auswärtsschwäche überwinden und auf die Erfahrung von Spielern wie Andrej Kramarić setzen, um die Kieler Defensive zu knacken. Die taktische Ausrichtung beider Trainer wird entscheidend sein, um die Schwächen des Gegners auszunutzen und die eigenen Stärken zur Geltung zu bringen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Holstein Kiel gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Holstein Kiel gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.