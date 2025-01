Bundesliga heute: Mainz - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 25.01.2025 • 11:55 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart reist mit einer beeindruckenden Serie in die MEWA Arena, denn die Schwaben sind seit neun Bundesliga-Partien gegen den 1. FSV Mainz 05 unbesiegt.

Diese Serie umfasst sechs Siege und drei Unentschieden, was Stuttgart gegen keinen anderen derzeitigen Erstligisten gelungen ist.

Der letzte Sieg der Mainzer in dieser Paarung liegt bereits sechs Jahre zurück, als sie im Januar 2019 in Stuttgart mit 3:2 triumphierten. Die Mainzer Fans hoffen, dass ihre Mannschaft heute diese Durststrecke beenden kann.

Für den 1. FSV Mainz 05 könnte Nadiem Amiri eine Schlüsselrolle spielen. Der Mittelfeldspieler hat kürzlich sein viertes Bundesliga-Saisontor erzielt und damit seinen persönlichen Rekord eingestellt.

Mit insgesamt sechs direkten Torbeteiligungen hat Amiri seine Ausbeute aus der vergangenen Saison bereits übertroffen.

Angesichts der Verletzung von Jonathan Burkardt, dem besten Mainzer Torschützen, wird Amiris Offensivkraft umso wichtiger sein, um gegen die formstarken Stuttgarter bestehen zu können.

VfB Stuttgart in Meisterform Der VfB Stuttgart zeigt sich in dieser Saison in beeindruckender Form und weist nach 18 Partien 32 Punkte auf – eine identische Ausbeute wie in ihrer Meister-Saison 2006/07. Nur in der Vorsaison waren es mehr Zähler zu diesem Zeitpunkt.

Unter der Leitung von Sebastian Hoeneß haben die Stuttgarter seit Beginn des 11. Spieltags 19 Punkte gesammelt, was nur von Bayer 04 Leverkusen übertroffen wird. Besonders bemerkenswert ist, dass Stuttgart zuletzt erstmals in dieser Saison drei Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen konnte.

Heimstärke von Mainz 05 auf dem Prüfstand Mainz 05 hat zuletzt vier Bundesliga-Heimspiele in Folge gewonnen, was ihnen seit zwei Jahren nicht mehr gelungen ist. Ein fünfter Sieg in Serie würde den Vereinsrekord im Oberhaus einstellen.

Allerdings trifft Mainz auf einen VfB Stuttgart, der seine letzten beiden Auswärtsspiele gewonnen hat. Die Mainzer Defensive wird besonders auf Nick Woltemade achten müssen, der seit Beginn des 10. Spieltags sechsmal getroffen hat und im Schnitt alle 100 Minuten ein Tor erzielt.

Auch Deniz Undav ist in Topform und könnte mit einem weiteren Tor oder Assist seinen persönlichen Rekord einstellen.

