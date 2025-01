Bundesliga heute: St. Pauli - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.02.2025 • 00:25 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli empfängt den FC Augsburg im Millerntor-Stadion und kann auf eine beeindruckende Heimserie gegen die Schwaben zurückblicken.

In der 2. Bundesliga blieben die Kiezkicker in drei Duellen ungeschlagen, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Während St. Pauli auswärts beim FC Augsburg bisher alle Pflichtspiele verlor, darunter auch das Hinspiel in dieser Saison mit 1:3, zeigt das Team von Trainer Alexander Blessin zu Hause eine andere Stärke.

Besonders bemerkenswert ist, dass St. Pauli in der laufenden Rückrunde noch kein Gegentor kassiert hat und mit zwei Siegen in Folge ohne Gegentreffer auf Platz eins der Rückrundentabelle steht.

St. Pauli - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der FC Augsburg reist mit einer starken Serie im Gepäck nach Hamburg. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup hat die letzten drei Bundesliga-Spiele gewonnen und steht damit auf dem zweiten Platz der Rückrundentabelle, direkt hinter St. Pauli.

Besonders hervorzuheben ist Samuel Essende, der in den letzten beiden Spielen an drei Toren direkt beteiligt war. Essende erzielte einen Doppelpack gegen Werder Bremen und bereitete ein Tor gegen Heidenheim vor.

Insgesamt war er an fünf der letzten acht Augsburger Tore beteiligt, was seine Bedeutung für das Team unterstreicht.

Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg Beide Teams zeichnen sich in der Rückrunde durch eine starke Defensive aus. St. Pauli hat in dieser Saison bereits sieben Spiele ohne Gegentor absolviert, nur RB Leipzig und Bayern München können mehr Weiße Westen vorweisen. Die insgesamt 21 Gegentore der Kiezkicker sind die drittwenigsten in der Liga und die wenigsten eines Aufsteigers seit RB Leipzig in der Saison 2016/17. Augsburg hingegen hat seine letzten beiden Auswärtsspiele jeweils mit 2:0 gewonnen und könnte mit einem weiteren Auswärtssieg ohne Gegentor einen Vereinsrekord einstellen. Die Defensive wird also eine entscheidende Rolle im heutigen Duell spielen.

Die insgesamt 21 Gegentore der Kiezkicker sind die drittwenigsten in der Liga und die wenigsten eines Aufsteigers seit RB Leipzig in der Saison 2016/17. Augsburg hingegen hat seine letzten beiden Auswärtsspiele jeweils mit 2:0 gewonnen und könnte mit einem weiteren Auswärtssieg ohne Gegentor einen Vereinsrekord einstellen. Die Defensive wird also eine entscheidende Rolle im heutigen Duell spielen.

Standardsituationen als mögliche Schwachstelle Ein interessanter Aspekt des Spiels könnte die Ausnutzung von Standardsituationen sein. Während der FC Augsburg zuletzt gegen Heidenheim beide Tore nach Eckbällen erzielte, wartet St. Pauli trotz 73 Eckbällen in dieser Saison noch auf einen Treffer nach einer Ecke. Diese Schwäche könnte Augsburg nutzen, um die stabile Abwehr der Kiezkicker zu überwinden. Auf der anderen Seite wird St. Pauli versuchen, seine offensive Durchschlagskraft zu nutzen, wie zuletzt Morgan Guilavogui, der gegen Union Berlin an allen drei Toren beteiligt war. Die Partie verspricht also auch in dieser Hinsicht taktische Finessen.

Diese Schwäche könnte Augsburg nutzen, um die stabile Abwehr der Kiezkicker zu überwinden. Auf der anderen Seite wird St. Pauli versuchen, seine offensive Durchschlagskraft zu nutzen, wie zuletzt Morgan Guilavogui, der gegen Union Berlin an allen drei Toren beteiligt war. Die Partie verspricht also auch in dieser Hinsicht taktische Finessen.

Wird FC St. Pauli gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.