Bundesliga heute: Stuttgart - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfB Stuttgart empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena.

Der VfB Stuttgart geht mit Rückenwind in das heutige Duell gegen den SC Freiburg. Unter der Leitung von Trainer Sebastian Hoeneß haben die Schwaben eine beeindruckende Hinrunde hingelegt und stehen mit 29 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Besonders bemerkenswert ist, dass Stuttgart in den letzten sieben Bundesliga-Spieltagen 16 Punkte geholt hat, was nur von Bayer 04 Leverkusen übertroffen wird. Die Heimstärke des VfB ist unbestritten, wie der 5:0-Sieg gegen Freiburg im September 2023 zeigt, der den höchsten Bundesliga-Sieg unter Hoeneß markiert. Stuttgart hat zudem die Fähigkeit bewiesen, nach Rückständen zurückzukommen, was ihnen in dieser Saison bereits neun Punkte eingebracht hat.

Stuttgart - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg des VfB Stuttgart ist Nick Woltemade, der sich als treffsicherer Torjäger etabliert hat. Seit dem 10. Spieltag ist er mit fünf Treffern der beste Torschütze der Schwaben und trifft im Schnitt alle 106 Minuten. In der Vereinsgeschichte des VfB wird dieser Wert nur von Serhou Guirassy übertroffen. Woltemades Form wird entscheidend sein, um die Defensive des SC Freiburg zu knacken, die in der zweiten Halbzeit anfällig ist. Der VfB hat in dieser Saison bereits 21 Tore nach dem Seitenwechsel erzielt, was nur vom FC Bayern übertroffen wird.

SC Freiburg: Auswärtsprobleme und Rückrundenstärke

Der SC Freiburg reist mit gemischten Gefühlen nach Stuttgart. Während die Breisgauer seit fünf Bundesliga-Spielzeiten zum Rückrundenauftakt ungeschlagen sind und dabei 13 von 15 möglichen Punkten holten, haben sie in den letzten sechs Auswärtsspielen keinen Sieg errungen. Diese Auswärtsprobleme könnten sich als hinderlich erweisen, zumal Freiburg in dieser Saison erst acht Punkte aus neun Auswärtsspielen geholt hat. Dennoch hat der SC Freiburg in der Vergangenheit oft gegen Stuttgart gepunktet und wird versuchen, diese Serie fortzusetzen.

Ritsu Doan und Lukas Kübler: Hoffnungsträger der Freiburger Offensive

In der Offensive des SC Freiburg ruhen die Hoffnungen auf Ritsu Doan und Lukas Kübler. Doan ist mit sechs Toren der beste Torschütze der Freiburger in dieser Saison und hat in der Vergangenheit bereits dreimal gegen den VfB getroffen. Lukas Kübler hingegen hat sich als Stuttgart-Spezialist erwiesen, indem er im Jahr 2024 drei der vier Freiburger Tore gegen den VfB erzielte, darunter ein Doppelpack beim 3:1-Hinspielsieg. Beide Spieler werden heute entscheidend sein, um die Auswärtsmisere der Freiburger zu beenden und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu sichern.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

