Bundesliga heute: Union - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 15.01.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg reist mit einer beeindruckenden Bilanz gegen den 1. FC Union Berlin in die Hauptstadt. In den letzten zehn Bundesliga-Begegnungen zwischen diesen beiden Teams verlor Augsburg nur einmal und ist seit acht Spielen ungeschlagen gegen die Eisernen. Diese Serie stellt für den FCA die längste ungeschlagene Serie gegen ein aktuelles Bundesliga-Team dar. Für Union Berlin hingegen ist die Bilanz gegen Augsburg eine der schwächsten in der Liga, nur gegen den FC Bayern München sind die Berliner aktuell länger sieglos.

Union - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Union Berlin muss im heutigen Spiel auf seinen besten Scorer Tom Rothe verzichten, der rotgesperrt ist. Rothe war in dieser Saison an vier Toren direkt beteiligt und seine Abwesenheit hat sich bereits in der Vergangenheit als problematisch erwiesen. In den drei Spielen, in denen Rothe in dieser Saison nicht zum Einsatz kam, konnte Union keinen Sieg einfahren. Mit ihm auf dem Platz liegt die Siegquote der Berliner immerhin bei 31%. Diese Statistik verdeutlicht die Bedeutung Rothes für das Team von Urs Fischer.

Schwache Formkurven beider Teams

Beide Mannschaften gehen mit schwachen Formkurven in das heutige Duell. Union Berlin ist seit neun Bundesliga-Spielen sieglos, was die längste aktive Negativserie unter den aktuellen Bundesligisten darstellt. Auch der FC Augsburg konnte in den letzten vier Spielen keinen Sieg einfahren und verlor die letzten drei Partien in Folge. Besonders auswärts präsentiert sich der FCA schwach, mit nur zwei Punkten und einer Tordifferenz von -17 stellt Augsburg das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga. Saisonübergreifend ist der FCA seit elf Auswärtsspielen sieglos.

Defensive Schwächen und offensive Herausforderungen

Beide Teams haben in dieser Saison mit defensiven und offensiven Herausforderungen zu kämpfen. Augsburg kassierte bereits 33 Gegentore, was einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt. Union Berlin hingegen erzielte erst 14 Tore, ebenfalls ein Negativrekord. Interessanterweise erzielten die Eisernen 50% ihrer Tore nach Standardsituationen, was ligaweit der höchste Anteil ist. Augsburg hingegen ist für seine Konterstärke bekannt, erzielte bereits vier Kontertore, während Union noch kein Gegentor nach einem gegnerischen Konter kassierte. Diese Aspekte könnten im heutigen Spiel entscheidend sein.

Wird 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

