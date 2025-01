Bundesliga LIVE: Dortmund - Bremen im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.01.2025 • 14:00 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Spiel eins nach Nuri Sahin: Borussia Dortmund will mit Interimstrainer Mike Tullberg die Negativserie der letzten Wochen stoppen. Im Heimspiel am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) ist der SV Werder Bremen zu Gast.

Dortmund - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der BVB hat in 2025 noch keinen Punkt geholt - weder in der Bundesliga, noch in der Champions League. Gegen Werder muss dringend ein Sieg her, um den Rückstand in der Liga auf den vierten Tabellenplatz zu verringern. Vor dem Spieltag fehlten sieben Punkte zum Minimalziel.

Mit nur 25 Punkten aus den ersten 18 Spielen verzeichnet der BVB seine schwächste Ausbeute seit der Saison 2014/15. Besonders alarmierend ist die neue Heimschwäche: Dortmund ist seit drei Heimspielen sieglos, eine Serie, die zuletzt Ende 2020 unter Lucien Favre zu verzeichnen war.

Immerhin: Borussia Dortmund geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den SV Werder Bremen. In den letzten zwölf Bundesliga-Begegnungen mussten die Dortmunder nur eine Niederlage hinnehmen und konnten sieben Siege sowie vier Unentschieden verbuchen. Besonders bemerkenswert ist, dass der BVB in den letzten vier Begegnungen ungeschlagen blieb, wobei das jüngste Aufeinandertreffen im August 2024 mit einem torlosen Unentschieden endete. Dieses Spiel markierte das erste Mal seit 24 Bundesliga-Duellen, dass Werder Bremen eine Weiße Weste gegen Dortmund behielt – ein Kunststück, das ihnen zuletzt 2004 gelungen war. Werder Bremen auf der Suche nach Stabilität Werder Bremen hingegen zeigt sich in dieser Saison auswärtsstark und konnte aus den ersten neun Gastspielen 16 Punkte mitnehmen.

Damit rangieren sie ligaweit hinter Bayer Leverkusen und Bayern München. Dennoch befindet sich Bremen in einer kleinen Krise, da sie in den letzten drei Bundesligaspielen keinen Sieg einfahren konnten.

Mit 26 Punkten nach 18 Spielen spielt Werder jedoch seine beste Saison seit 2011/12. In der Tabelle des Jahres 2025 rangiert Bremen auf dem Relegationsplatz 16, direkt vor Borussia Dortmund.

Defensive Schwächen auf beiden Seiten Beide Mannschaften haben in den bisherigen Spielen des Jahres 2025 jeweils neun Gegentore kassiert, was auf defensive Schwächen hinweist. Besonders Borussia Dortmund zeigte sich anfällig in der ersten Halbzeit, wo sie sieben ihrer neun Gegentore hinnehmen mussten – ein Ligahöchstwert.

Werder Bremen hingegen hat mit acht erzielten Kopfballtoren die Lufthoheit in der Liga, während Dortmund bereits sechsmal per Kopfball überwunden wurde. Diese Statistiken könnten im heutigen Spiel entscheidend sein, wenn es darum geht, wer die Oberhand im Signal Iduna Park behält.

