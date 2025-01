Bundesliga LIVE: Leipzig - Leverkusen im TV, Liveticker & Livestream

Der RB Leipzig empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der RB Leipzig empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen reist mit einer beeindruckenden Bilanz in die Red Bull Arena, nachdem sie drei der letzten vier Bundesliga-Duelle gegen RB Leipzig für sich entscheiden konnten.

Diese Serie ist umso bemerkenswerter, da Leverkusen in den ersten 13 Begegnungen mit Leipzig nur zwei Siege einfahren konnte. Dennoch bleibt das letzte Aufeinandertreffen in Erinnerung, als Leipzig die Werkself mit 3:2 besiegte – die einzige Niederlage für Leverkusen in den letzten 52 Bundesliga-Spielen.