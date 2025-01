Champions League: BVB-Boss deutet Sahin-Aus an!

SPORT1 22.01.2025 • 00:34 Uhr Bleibt Nuri Sahin Trainer von Borussia Dortmund? Die BVB-Verantwortlichen beziehen Stellung, noch am Mittwoch wird eine Entscheidung fallen.

Das war’s wohl für Nuri Sahin! BVB-Boss Lars Ricken hat nach der bitteren 1:2-Pleite beim FC Bologna in der Champions League angedeutet, dass die Dortmunder Verantwortlichen das Vertrauen in ihren Trainer verloren haben und womöglich noch vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Wochenende reagieren werden. Noch am Mittwoch wird eine Entscheidung fallen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Meine Erwartungshaltung nach Frankfurt war klar: Wir brauchen Siege. Wir haben aus den letzten neun Spielen einmal gewonnen, die letzten vier Spiele verloren. Ich habe ein vertrauensvolles und gutes Verhältnis zu Nuri, er bekommt auch immer meine Rückendeckung. Aber meine Aussagen stehen natürlich”, sagte Dortmunds Geschäftsführer nach der Partie bei Amazon Prime.

Sahin-Entscheidung soll am Mittwoch fallen

„Dementsprechend werden Sie nicht hier in Italien von mir aus der Emotion und aus der Hüfte eine Entscheidung mitgeteilt bekommen. Wir werden morgen nach Hause fahren und uns dann in Ruhe zusammensetzen. Wir wollen nur das Beste für Borussia Dortmund. Und dann werden wir besprechen, was das Beste für Borussia Dortmund ist und was die Lösungen sind, damit wir mal wieder in die Spur kommen“, erklärte der 48-Jährige weiter.

Gibt es also noch eine Entscheidung vor dem nächsten Bundesliga-Spiel gegen Bremen? „Ja genau, das werden wir morgen besprechen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch Sebastian Kehl betonte in der Mixed Zone, keine vorschnelle Handlung vorzunehmen. „Es ist eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Auf diesem Spiel (gegen Bremen, Anm. d. Red.) lastete eine Menge Druck. Unsere Ausgangssituation in der Champions League wird mit dieser Niederlage nochmal schwieriger. Wir werden uns jetzt von den Emotionen nicht treiben lassen", sagte der Sportdirektor.

Sammer schließt sich Ricken an

Für Matthias Sammer ein vernünftiger und richtiger Vorgang, eine Entscheidung über Sahins Zukunft nicht ohne sachliche Analyse zu treffen.

„Du kannst ja nicht irgendwo Aussagen tätigen und aus der Emotion heraus etwas Konkretes sagen. Es ist vernünftig, eine Nacht darüber zu schlafen. Wir haben verantwortliche Herren in den entsprechenden Positionen und wie man das unter vernünftigen Menschen macht, geht man analytisch vor und dann trifft man eine Entscheidung. In meinen Augen, ganz vernünftig, ganz richtig“, stellte Sammer bei Amazon Prime dar.

„Alles, was jetzt (in Rickens Worte, Anm. d. Red.) reininterpretierbar ist, ist unsachlich und hat nur Krawall-Effekt. Man muss analytisch vorgehen, wie es Lars gesagt hat und so halte ich das auch für richtig. Bevor man irgendeine Entscheidung trifft: eine Nacht drüber schlafen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Sahin will „endlich Ruhe“ beim BVB

Sahin selbst bestätigte, dass er sich mit den BVB-Bossen „morgen früh“ für ein Gespräch zusammensetzen werde: „Dann werden wir schauen. Unser Verhältnis ist viel zu stabil, dass wir jetzt hier irgendeine Entscheidung treffen.“