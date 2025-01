BVB-Interesse an Leroy Sané? Das ist dran

Leroy Sané wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. So wahrscheinlich ist das Transfer-Szenario wirklich.

Nach Informationen von SPORT1 war die Personalie Sané zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Überlegung in Dortmund.

Das Gehalt des deutschen Nationalspielers, dessen Vertrag in München am Saisonende ausläuft, liegt bei etwa 17 Millionen Euro. Eine unvorstellbare Zahl für die Schwarz-Gelben, die Niklas Süle mit gut zehn Millionen Euro am besten bezahlen.