BVB-Pleite: Selbst die internationale Presse ist geschockt

Was für ein denkwürdiger Abend in Kiel! Der BVB geht 2:4 beim Tabellenvorletzten baden – und die Fußballwelt ist sichtlich geschockt.

Auch international sorgte der erschreckend schwache Auftritt der Schwarzgelben für ein gewaltiges Medienecho – und auch hier stand unter anderem BVB-Coach Sahin im Fokus. Die spanische Sportzeitung Marca schrieb gar in gewohnt (zu) martialischer Art, Sahin sei bereits „zum Tode verurteilt“. SPORT1 hat einige Pressestimmen gesammelt.

Ruhrnachrichten: „BVB nach 2:4 in Kiel am Tiefpunkt. Nuri Sahin muss um seinen Job bangen. Die Borussia lieferte an einem beschämenden Abend sämtliche Zutaten für ein verhängnisvolles Fußballspiel.“