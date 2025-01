BVB: Wie fest sitzt Sahin wirklich im Sattel?

Die Diskussionen um die Zukunft von Trainer Nuri Sahin kochen nach der peinlichen Niederlage in Kiel hoch. Schon gegen Frankfurt muss es besser werden. Doch selbst wenn nicht: Der Plan der Bosse ist klar.

„Beschämend“, „unwürdig“ und „peinlich“ waren nur ein paar Worte, die die Dortmunder nach der 2:4-Pleite gegen Kiel für ihre eigene Leistung im hohen Norden in den Mund nahmen. Nuri Sahin wirkte nach der Partie völlig konsterniert.

Und dennoch genießt er weiterhin die volle Rückendeckung der BVB-Bosse. „Noch“ würden viele Fans wohl entgegnen. Doch nach SPORT1- Informationen bleibt Sahin auch bei einer weiteren Niederlage in Frankfurt Trainer bei Schwarzgelb.

BVB hält an Sahin fest, Spieler in der Pflicht

Vielmehr nehmen die Verantwortlichen die Spieler in die Pflicht. Auftritte, gerade von Führungsspielern wie Julian Brandt, Marcel Sabitzer oder Serhou Guirassy, soll es in Zukunft nicht mehr geben. Sonst könnten auch die von Sahin angekündigten „Konsequenzen“ Folgen für sie haben.

Auch deshalb wurden direkt nach dem Spiel viele Gespräche geführt. Ebenso wie am Tag danach in Frankfurt, wo der BVB direkt nach der Pleite hinflog, um sich auf die anstehende Partie am Freitag vorzubereiten.