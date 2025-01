Der Druck auf Eberl wächst - Trümpfe liegen bei den Bayern-Stars

Sportvorstand Max Eberl und die anderen Verantwortlichen beim FC Bayern dürfen zufrieden sein – zumindest was das Sportliche betrifft. Der ungefährdete 6:0-Sieg bei Red Bull Salzburg bewies, dass die Münchner in der Winterpause nichts an Schlagkraft verloren haben. Der Tabellenführer kann man mit einem guten Gefühl Richtung Auswärtsspiel in Mönchengladbach (Samstag, ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) blicken.