Die größte Überraschung der Bundesliga: Hier ist nur Musiala besser als er!

Jens Stage ist eine der Personen, die den Fußball so faszinierend macht. Als der Däne im Sommer 2022 für vier Millionen Euro vom FC Kopenhagen zu Werder Bremen an die Weser wechselte , war er wohl nur Fußball-Experten ein Begriff.

Doch wer hätte gedacht, dass Stage in seiner dritten Bundesliga-Saison nicht nur die Erwartungen übertrifft, sondern die Liga auch noch in Staunen versetzt?

Stage blüht endlich auf

Der defensive Mittelfeldspieler, der aus der dänischen Superliga kam, war anfangs in der Bundesliga noch ein unbeschriebenes Blatt, doch kaum einer hätte mit dem Überraschungserfolg gerechnet, der Stage in dieser Saison gelingen sollte.

In den ersten beiden Spielzeiten tat sich Stage bei Werder noch vergleichsweise schwer, hatte Schwierigkeiten sich zu etablieren, erzielte insgesamt aber immerhin sechs Tore. Doch in der aktuellen Saison scheint der Knoten geplatzt zu sein. Der 28-Jährige zeigt sein wahres Potenzial.

Nur Musiala besser

Mit sieben Toren in 15 Spielen ist er der zweitbeste Torschütze unter den Mittelfeldspielern, nur Jamal Musiala hat mehr Tore erzielt. Diese Zahl spricht für sich und sorgt für Aufsehen, denn Stage erfüllt eine deutlich defensivere Rolle als der Bayern-Star. „In der letzten Saison hatte ich die gleiche Anzahl an Chancen wie jetzt auch: Ich war immer in der Box, hatte immer meine Chancen, aber die Abschlüsse waren nicht so gut“, erklärt Stage.