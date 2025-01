Die Müller-Frage beschäftigt die Bayern-Fans

Wie geht es weiter mit Thomas Müller? Das Bayern-Urgestein lässt sich selbst nicht in die Karten schauen. Die Fans sind sich jedenfalls einig, was die weitere Karriere des 35-Jährigen angeht.

Wie geht es weiter mit Thomas Müller? Das Bayern-Urgestein lässt sich selbst nicht in die Karten schauen. Die Fans sind sich jedenfalls einig, was die weitere Karriere des 35-Jährigen angeht.

Fakt ist: Müllers Vertrag läuft zum Saisonende aus. Zuletzt wurde sein Arbeitspapier immer jahresweise verlängert. So wie bei Manuel Neuer, bei dem Sportvorstand Max Eberl bereits vor Weihnachten eine zeitnahe Einigung ankündigte . Grundsätzlich sind die Bayern unter den passenden Umständen auch bereit, Müllers Kontrakt auszudehnen. Letztlich hängt es final an Müller, ob er überhaupt weitermachen will.

„Habe ich mich noch nie dazu geäußert?“, fragte Müller die Reporter am Montagabend. „Ich lasse alles auf mich zukommen.“ Es entwickelte sich ein launiger Schlagabtausch mit den Reportern. Am Ende zitierte Müller Klub-Legende Franz Beckenbauer: „Schau ma moi, dann seng ma‘s scho“ - Hochdeutsch: „Schauen wir mal, dann sehen wir es schon“.

„Müller ist einfach der FC Bayern“

Müller „kann die jungen Mitspieler mitziehen“

Bayern-Fan: „Kann der Mannschaft viel geben“

Zwar sind Müllers Einsatzzeiten in dieser Saison zurückgegangen, aber in der Bundesliga bekam er bislang in jedem Spiel seine Minuten. Getroffen hat er in Liga und Champions League allerdings jeweils nur einmal, im DFB-Pokal schnürte er in der ersten Runde in Ulm einen Doppelpack.