Eberl kontert Kahn: "Von Ultimaten halte ich relativ wenig"

In der Debatte um Joshua Kimmichs Vertragsverlängerung bezieht Bayern-Sportvorstand Max Eberl klar Position und erteilt Ex-Boss Oliver Kahn eine Absage.

Max Eberl ließ nach dem 5:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim keinen Zweifel an seiner Haltung aufkommen. Der Sportvorstand des FC Bayern München wies die Forderung von Ex-Vorstandschef Oliver Kahn nach einem Ultimatum für Joshua Kimmich in den Vertragsverhandlungen entschieden zurück.

„Von Ultimaten halte ich relativ wenig. Das ist für mich auch kein Zeichen von Stärke“, betonte Eberl in der Mixed Zone. Der 51-Jährige kritisierte zudem Kahns Ferndiagnose: „Es ist natürlich immer schwierig, von außen solche Themen zu beurteilen, weil er ( Kahn; Anm. d. Red. ) bei unseren Gesprächen nicht dabei ist.“

Die Gespräche mit dem Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, verliefen laut Eberl in einer konstruktiven Atmosphäre. Er zeigte sogar Verständnis für Kimmichs Fragen nach der sportlichen Perspektive.

„Wenn Joshua Kimmich bei uns am Tisch sitzen und nicht fragen würde, wie es mit uns weitergeht, was die Planungen sind, dann möchtest du den Spieler auch nicht haben“, erklärte er. Ein Spieler, der sich mit dem Verein identifiziere, sei genau das, was der FC Bayern suche.