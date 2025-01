Bayern-Klartext zu spektakulärem Tel-Gerücht

SPORT1 14.01.2025 • 10:33 Uhr Kommt Christopher Nkunku in einem Tauschgeschäft für Mathys Tel zum FC Bayern? Sportdirektor Christoph Freund spricht Klartext.

Kommt es in der Winter-Transferperiode zum Spielertausch zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea? Laut Transferexperte Fabrizio Romano und Bild könnte sich Bayern-Stürmer Mathys Tel, der hinter Harry Kane nur wenig Einsatzzeit bekommt, den Blues anschließen – im Gegenzug würde der frühere Leipziger Christopher Nkunku, der an der Stamford Bridge ebenfalls nicht allzu oft zum Einsatz kommt, an die Isar wechseln.

Auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (Mittwoch ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) haben sich die FCB-Verantwortlichen zu der Angelegenheit geäußert.

Freund bezieht Stellung zu Tel

Während Cheftrainer Vincent Kompany „im Moment nichts dazu sagen“ wollte, wurde Sportdirektor Christoph Freund deutlich konkreter.

„Mathys Tel ist ein sehr wichtiger Spieler von uns. Wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder Gespräche geführt. Wir sind wirklich in gutem Austausch mit Mathys, weil er einfach ein großes Talent und für uns ein wichtiger Spieler ist“, sagte Freund vor den Pressevertretern.

„Er soll auch in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen, darum haben wir schon vor Weihnachten Gespräche geführt.“ Bei selbigen Gesprächen waren neben Freund auch Sportvorstand Max Eberl und Kompany anwesend.

FC Bayern mit Kader „sehr zufrieden“

„Wir haben auch jetzt immer wieder Gespräche geführt und das klare Ziel von uns Beteiligten ist, dass Mathys bei uns den Durchbruch schafft. Wir glauben auch daran, Mathys glaubt daran und darum ist es aktuell für uns kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen.“

Und weiter: „Wir sind sehr, sehr zufrieden mit unserem Kader – mit der Anzahl an Spielern und auch mit der Qualität, die wir im Kader haben. Das haben wir schon sehr, sehr oft gesagt. Und trotzdem: Wenn ein Spieler wie Mathys Tel dann in einer Situation ist, wo er nicht so viele Spielminuten bekommt wie erwünscht, oder wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben, dann spricht man darüber."

Plan mit Mathys Tel bleibt bestehen

Dennoch bleibe es der „klare Plan mit Mathys, dass wir das durchziehen beim FC Bayern München und dass er es hier auch schaffen soll und kann. Davon sind wir überzeugt und dann werden wir auch nicht viel machen in unserem Kader, weil wir sehr gut aufgestellt sind“, so der Sportdirektor weiter.

