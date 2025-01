Uli Hoeneß wird 73: Sein erster Coup sorgte einst für Ärger

Uli Hoeneß feiert am 5. Januar seinen 73. Geburtstag. SPORT1 erinnert an zwei besondere Ereignisse.

Uli Hoeneß hat mit dem FC Bayern zahlreiche Erfolge als Spieler, Manager und Präsident bejubelt. Auch am 5. Januar hat der Ehrenpräsident der Münchner Grund zum Feiern: Hoeneß wird 73 Jahre alt.

Zu Hoeneß‘ glücklichstem Moment wäre es fast nicht gekommen

Denn das erste Duell mit Atlético Madrid endete am 15. Mai 1:1 – Hans-Georg „Katsche“ Schwarzenbeck rettete den FC Bayern mit einem Gewaltschuss in letzter Minute der Verlängerung in das Wiederholungsspiel, das zwei Tage später stattfand.