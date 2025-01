Bundesliga: Später Schock für die SGE - Ekitiké-Show reicht nicht

Die TSG Hoffenheim schockt Eintracht Frankfurt spät in der Nachspielzeit. Der Doppelpack von Hugo Ekitiké reicht nicht.

Die TSG Hoffenheim schockt Eintracht Frankfurt spät in der Nachspielzeit. Der Doppelpack von Hugo Ekitiké reicht nicht.

Trotz eines Doppelpacks von Hugo Ekitiké ist Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in diesem Jahr nicht als Sieger vom Platz gegangen. Nach vier Pflichtspielsiegen in Folge kamen die Hessen am 19. Spieltag der Bundesliga nicht über ein 2:2 (1:0) bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim hinaus. Dennoch darf der Tabellendritte von der Champions League träumen. Der Vorsprung auf den ersten Platz außerhalb der Königsklasse beträgt fünf Punkte.