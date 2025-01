FC Bayern an Bischof dran? Freund reagiert vielsagend

Tom Bischof ist eines der größten deutschen Talente. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft am Saisonende aus. Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund äußert sich vielsagend.

Der 19 Jahre alte Bischof, der mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als höchste Auszeichnung für einen Nachwuchsfußballer ausgezeichnet wurde, hat sich in der laufenden Saison zum Leistungsträger der Hoffenheimer entwickelt. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers läuft am Saisonende aus. Er ist also zum Nulltarif zu haben.