FC Bayern: Kanes bemerkenswerte Elfmeter-Statistik

Harry Kanes Elfmeter-Statistik in der Bundesliga ist makellos. Der 31-Jährige reiht sich in die Liste weiterer prominenter Schützen ein.

In der Bundesliga waren es bislang elf, der letzte am vergangenen Samstag beim Topspiel-Sieg in Mönchengladbach (1:0). Damit ist Kane einer von nur sieben Profis der Bundesliga-Geschichte, die bei mindestens zehn Versuchen immer trafen.