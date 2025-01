Keine Erlösung: BVB verspielt Zwei-Tore-Führung

Auch Interimstrainer Mike Tullberg hat Borussia Dortmund in Unterzahl nicht zum ersten Sieg im neuen Jahr geführt. Drei Tage nach der Entlassung von Nuri Sahin verspielte der U19-Coach mit seiner verunsicherten Mannschaft beim 2:2 (1:0) gegen den Tabellennachbarn Werder Bremen eine Zwei-Tore-Führung. Nico Schlotterbeck hatte wegen einer Notbremse früh die Rote Karte gesehen (21.).

Tullberg könnte auch am Mittwoch in der Champions League gegen Schachtar Donezk auf der Bank sitzen. "Im Winter ist es schwierig, einen Trainer zu finden", betonte Sportdirektor Sebastian Kehl im Sky-Interview. Unklar ist, ob der Verein eine Dauerlösung sucht - oder einen "Verwalter" bis zum Saisonende. Den BVB-Fans ist es gleich, sie forderten auf einem Großbanner: "Den Elefanten im Raum ansprechen - die Probleme stehen nicht an der Seitenlinie."