Legendäre Kultfigur der Bundesliga: "Das viele Geld ist weg"

Jürgen Wegmann lebt in bescheidenen Verhältnissen

Wegmann, der nach seiner Karriere zeitweise von Hartz IV gelebt hatte, trat am Montag bei Sat.1 in der Sendung „Über Geld spricht man doch!“ auf und sprach offen über seine derzeitige finanzielle Situation.

In Dortmund ist Wegmanns Name auf dem „BVB Walk of Fame“ verewigt, vor allem wegen eines für die Borussia-Historie wegweisenden Tors im Jahr 1986: In der Relegation gegen Fortuna Köln erzielte Wegmann nach einer 0:2-Hinspielniederlage das rettende 3:1 in der letzten Spielminute - der BVB sicherte sich dann mit einem 8:0 im dadurch erzwungenen Entscheidungsspiel den Klassenerhalt.