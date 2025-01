Marmoush-Deal: Krösche nennt Details

„Ja, es sieht grundsätzlich so aus, dass Omar uns verlässt. Deswegen ist er heute auch nicht im Kader. Mal schauen, was die nächsten Tage so bringen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass er uns verlässt“, klärte Krösche bei DAZN auf.

Marmoush-Abgang? „So nicht geplant gewesen“

In Anbetracht der Entscheidung sprach Krösche von einer schwierigen Situation. „Dass dann so ein wichtiger Spieler wie Omar Marmoush Interesse weckt und auch ein Angebot erhält, ist normal“, erklärte der SGE-Boss. Aber: „Dass es so konkret wird, ist so nicht geplant gewesen, das muss man ehrlicherweise sagen“, gestand Krösche ein, auch wenn das Business nun mal so funktioniere.