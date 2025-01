Marmoushs emotionaler Tränen-Abschied in Frankfurt

„Wir wissen alle, was wir an Omar hatten. Überragender Charakter, überragender Spieler. Er hat dem Klub und der Mannschaft sehr geholfen. Das hat man auch an den Bildern gesehen, dass wir das zu schätzen wussten“, sagte Eintracht-Mittelfeldspieler Mario Götze bei DAZN. „Einige von uns werden mit ihm in Kontakt bleiben. Das waren einfach tolle Szenen.“