Matthäus: Sammer schadet dem BVB!

„Sammer ist Berater der Geschäftsführung, sitzt in der Bundesliga oben auf der Tribüne, aber in der Champions League ist er Experte bei Amazon”, meinte Matthäus bei Sky: „Er hat recht, wenn er Kritik übt, aber die Konstellation, die man in Dortmund zulässt, ist ein Problem.“

Matthäus fordert Sammer-Aus als Experte

Probleme im BVB-Team wegen Sammer?

Inhaltlich halte er die Kritik des BVB-Beraters für berechtigt, aber sie komme in der Mannschaft nicht gut an: „Ich war selbst lange Spieler und ich bin überzeugt, dass in der Mannschaft über so etwas geredet wird. Die Spieler legen jedes Wort auf die Goldwaage. Das ist nicht gut fürs Klima.“