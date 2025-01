Musiala? "Gebt ihm die Ausstiegsklausel!"

Petersen: Bayern sollte sich den Zeiten anpassen

Die Bayern kämpfen seit Monaten um eine neuerliche Unterschrift ihres besten Fußballers , der nur noch bis 2026 gebunden ist. Seine Berater sollen in den laufenden Vertragsverhandlungen eine Ausstiegsklausel vorgeschlagen haben. Für gewöhnlich gewähren die Münchner eine solche ihren Spielern nicht.

Nils Petersen, in der Saison 2011/2012 für den deutschen Rekordmeister aktiv, stimmte Basler derweil zu. „Bayern wollte früher auch nie einen dreistelligen Millionenbetrag ausgeben. Der Fußball entwickelt sich weiter. Man muss dahinkommen, zu sagen, man hat den Spieler die nächsten Jahre und im schlimmsten Fall bekommt man dann 175 Millionen Euro.“

Ausstiegsklausel? Verständnis für Musiala

Der langjährige Stürmer ist sich aber sicher, dass es bald zu einer Einigung kommt. Denn: „Ich lese immer heraus, dass Musiala bleiben will. Es gibt den Kontakt ja zwischen Berater und Spieler. Die treffen sich und telefonieren. Der Berater wird ihn fragen: ‚Was willst du?‘ und so wie ich es verstehe, antwortet Musiala dann: ‚Ich will bleiben.‘“