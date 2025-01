Nagelsmann analysiert BVB-Spiele

Borussia Dortmund steckt im neuen Jahr in einer tiefen Krise. Am Wochenende holte der BVB im fünften Pflichtspiel in 2025 den ersten Punkt. Dabei gaben die Dortmunder gegen Werder Bremen wieder eine Führung aus der Hand - agierten dabei allerdings auch in Unterzahl. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, der erst kürzlich seinen Vertrag bis 2028 verlängerte, hat ein Auge auf die Spiele des BVB. Immerhin setzte er in seiner Amtszeit schon acht Spieler der Schwarz-Gelben ein.