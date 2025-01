Er lebt vor, was der BVB gebrauchen kann

Mike Tullberg erlebt ein turbulentes Debüt als BVB-Coach. Auch wenn der ersehnte Befreiungsschlag ausbleibt - der dänische Vulkan überzeugt und erinnert ein bisschen an Jürgen Klopp.

Ein bisschen was von Jürgen Klopp hatte es, als Mike Tullberg die zwischenzeitliche 2:0-Führung seines BVB bejubelte, mit Faust und Schrei sprintete lief er an der Seitenlinie entlang, brüllte seine Freude heraus.

„Ob ich es genossen habe, weiß ich nicht. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir uns vorgestellt hatten”, stellte Tullberg nach der Partie bei Sky fest.

Schlotterbeck fliegt vom Platz

Immer wieder forderte der Interims-Coach seine Mannschaft zum Pressing auf, agierte lautstark an der Seitenlinie - lebte die Leidenschaft vor, die der in die Sinnkrise gestürzte BVB gerade definitiv gebrauchen kann.

Dabei lief es anfangs so gar nicht nach Plan. Nico Schlotterbeck wurde nach einer Notbremse vom Platz gestellt (21.) und die Dortmunder mussten fortan in Unterzahl zurechtkommen.

Tullberg fordert Leidenschaft

Den Platzverweis und die Schiedsrichterleistung wollte Tullberg nicht kommentieren, einen Vorsatz, den er neu gefasst hatte. Auf der Pressekonferenz gestand der Däne, dass er zu seiner Zeit als U19-Trainer manchmal „zu wild“ aufgetreten war. Und doch war bei genauerer Beobachtung zu erkennen, wie Tullberg an der Seitenlinie Selbstgespräche suchte und so vor sich hin fluchte.

Trotz alledem wirkte der 39-Jährige weitestgehend locker und abgeklärt - auch wenn im Spiel seiner Mannschaft noch der ein oder andere Makel zu erkennen war. Für Tullberg stand am Samstagnachmittag die Mentalität im Vordergrund.

Auf seine Zukunft in Dortmund angesprochen, betonte der Fußball-Lehrer, dass es ihm in erster Linie darum gehe, „dem Verein zu helfen“. Doch nun sollen für den kriselnden BVB endlich Ergebnisse her.