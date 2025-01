Neuer BVB-Trainer? Effenberg verrät seinen Favoriten

Stefan Effenberg hat einen klaren Favoriten, was den Trainerposten bei Borussia Dortmund angeht.

„Ich glaube, dass sie wieder einen Trainer brauchen, der da Disziplin reinbringt. Und da wäre Niko Kovac die richtige Lösung“, sagte der SPORT1 -Experte am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass .

„Er hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er relativ schnell erkennt, wie er einen Kader zusammensetzen muss, der erfolgreichen und guten Fußball spielt. Deswegen würde ich mir wünschen, dass Niko Kovac Trainer bei Borussia Dortmund wird“, fügte Effenberg hinzu.

BVB soll Kovac holen - aber nicht nur als Feuerwehrmann

Die Dortmunder hatten am Mittwoch nach einer 1:2-Pleite in der Champions League gegen Bologna Cheftrainer Nuri Sahin entlassen. Beim 2:2 gegen Werder Bremen am Samstag saß Mike Tullberg als Interimstrainer auf der Bank.