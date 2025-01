"Sahin macht Spieler nicht besser": Experten üben Kritik am BVB-Coach

Nuri Sahin steckt mit dem BVB in der Krise. Soll er dennoch weiter Trainer von Borussia Dortmund bleiben? Bei der Frage geht auch die Meinung der Experten im STAHLWERK Doppelpass auseinander.

Nach drei Niederlagen im neuen Jahr steht der BVB vor einer schwierigen Zeit. Nach blutleeren Auftritten vor allem in den ersten 45 Minuten gegen Frankfurt und Kiel steht Trainer Nuri Sahin stark in der Kritik. In der Champions-League gegen Bologna wird Sahin unter der Woche nun aber mindestens ein Endspiel bekommen. Im Hinblick auf seine Zukunft scheiden sich auch im STAHLWERK Doppelpass die Geister.