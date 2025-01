Hamann rechnet mit BVB ab: "Mannschaft zerfällt"

Sky-Experte Didi Hamann analysiert die prekäre Lage beim BVB schonungslos. Der Ex-Nationalspieler sieht tiefe Gräben im Team und zweifelt an Sahins Zukunft.

Die Krise bei Borussia Dortmund spitzt sich seit Wochen dramatisch zu. Nach der dritten Niederlage in Folge meldete sich Didi Hamann bei Sky mit einer schonungslosen Analyse zu Wort.

„Mit jeder Niederlage werden die Gräben in der Mannschaft tiefer“, warnte Hamann und verwies auf die deutlich sichtbaren Unstimmigkeiten zwischen den Spielern nach der 0:2-Niederlage in Frankfurt. Die TV-Bilder zeigten aufgebrachte Diskussionen zwischen Emre Can und Nico Schlotterbeck sowie Keeper Gregor Kobel und Waldemar Anton.