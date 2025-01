Endspiel! Klare Erwartungshaltung an Sahin

Der BVB schlittert durch die Pleite gegen Frankfurt noch tiefer in die Krise. Trainer Nuri Sahin bekommt ein Endspiel, die Erwartungshaltung der Bosse ist aber klar.

Frust und Enttäuschung saßen bei den Dortmundern nach dem Abpfiff in Frankfurt tief. Der Umgang mit diesen Gefühlen fiel dennoch unterschiedlich aus. Emre Can wirkte angefasst, antwortete knapp. Die Augen des Kapitäns waren feucht. Sportdirektor Sebastian Kehl wütete gegen den VAR .

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken echauffierte sich über „die immer gleichen Fehler“, die die Mannschaft mache und brachte es auf den Punkt: „Wir müssen nicht mehr analysieren, sondern Lösungen haben.“ Allen Dortmunder Beteiligten war klar: Am Freitagabend hätte nur etwas Zählbares dabei geholfen, die Situation zu entschärfen - egal wie.

BVB fehlt es an Spirit – Sahin vor Endspiel

Während beim Gegner Dino Toppmöller in Bezug auf den emotionalen Abschied von Omar Marmoush über den Teamgeist und Spirit seiner Mannschaft schwärmte, saß Nuri Sahin bedröppelt daneben. Genau das wollte der BVB-Trainer eigentlich in Dortmund aufbauen: DNA und Fußball, der zur Stadt passt. Und jetzt? Sahins Zukunft steht mehr denn je auf der Kippe. Doch immerhin: er bekommt mindestens ein Endspiel.

„Es gibt eine klare Erwartungshaltung, dass wir jetzt auch Siege und Erfolgserlebnisse brauchen“, sagte Ricken. Der BVB-Boss sprach dabei auch explizit den Trainer an. Er habe mit Sahin gesprochen, „was unsere klare Erwartungshaltung ist, dass da eine klare Botschaft ist.“

Um den Turnaround zu schaffen, braucht es am Dienstag in Bologna nicht nur drei Punkte, sondern eine 180 Grad-Wende. Denn die Verantwortlichen werden sich die aktuellen Ergebnisse und die Entwicklung nicht mehr lange nur ansehen. Das Vertrauen bröckelt.

Nach der Kiel-Pleite klang Überzeugung durch, in Frankfurt waren es höchstens noch Durchhalteparolen. Selbst ein Sieg gegen die Italiener setzt ein Erfolg am nächsten Wochenende in der Liga gegen Bremen voraus. Erst dann könnte Sahin kurz durchatmen. Denn das Tagesgeschäft lautet Bundesliga. Und da ist der BVB weit von den eigenen Ansprüchen entfernt.