BVB-Trainer? "Wir sind auf der Zielgeraden - lasst euch überraschen"

Gerüchte um Niko Kovac

Gegen Donezk sitzt wie auch schon beim 2:2 gegen Werder Bremen U19-Cheftrainer Mike Tullberg interimsweise auf der Bank. Am Mittag hatte BVB-Boss Lars Ricken bestätigt, dass der Däne auch am Samstag in Heidenheim die Geschicke an der Seitenlinie leiten wird.

In den vergangenen Tagen kursierte vor allem der Name Niko Kovac als möglicher Nachfolger Sahins, der nach einer 1:2-Niederlage in Bologna entlassen worden war. Auch der Name Ralf Rangnick war im Zuge der Suche nach einem neuen Cheftrainer gefallen, der am Mittwoch jedoch absagte.