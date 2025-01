"Morddrohungen? Das hört sich katastrophal an": Sahin stellt sich vor Schiri Stegemann

„Kein Mensch auf dieser Welt verdient Morddrohungen, egal, was passiert ist“, sagte Sahin vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen am Freitag ( 20.30 Uhr ). „Ich bin sicher, dass er ein neutraler Schiedsrichter sein wird, der sein Bestes gibt.“

Sahin: „Katastrophe“ rechtfertigt Morddrohungen nicht

Beim 1:1 der Dortmunder in Bochum (30. Spieltag) blieb ein Elfmeter-Pfiff nach einem klaren Foul an Karim Adeyemi aus, was später vom Schiedsrichter selbst und vom Verband als Fehler eingeräumt wurde.