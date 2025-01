Transfer-News: Bayer reagiert auf Juve-Gerücht um Schick

Ein Abgang von Stürmer Patrik Schick ist beim Deutschen Meister Bayer Leverkusen kein Thema. „Er hat enorm wichtige Tore geschossen und ist in einer Top-Verfassung, mental, körperlich und fußballerisch. Und eins ist ganz klar: Patrik bleibt hier!“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Donnerstag in der Bild.