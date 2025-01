Söder schießt gegen Leroy Sané! "Zu teuer, ein Chancentod"

Der bayerische Ministerpräsident empfinde andere Spieler, darunter Jamal Musiala, als deutlich wichtiger. In diese solle man investieren, Sané hingegen sei „für das Geld zu teuer“.

Söder: Sané ist kein Talent mehr

Sané ist nur noch bis Ende der Saison an den FCB gebunden, zuletzt hatte er sich öffentlich um eine Vertragsverlängerung beworben .

Wie so viele Fans und Experten attestierte Söder dem 29-Jährigen zwar großes Potenzial („Er könnte Weltfußballer sein“), der Parteivorsitzende der CSU bemängelte aber eine fehlende Entwicklung: „Er ist kein Talent mehr.“

Dass der FC Bayern nach dem bitteren 0:3 in Rotterdam in der Champions League voraussichtlich in den Playoffs antreten muss, sieht der bekennende Nürnberg-Fan entspannt: „Ich würde das Spiel jetzt nicht als Weltuntergang sehen. Sie sind nicht da, wo sie sein wollen, aber es ist noch Zeit.“