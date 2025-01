VAR-Revolution: "Eine zusätzliche Fehlerquelle" - Schiedsrichter-Experte mit Klartext

Deutschland erlebt eine VAR-Revolution mit Schiedsrichter-Durchsagen in deutschen Stadien. Bei SPORT1 äußert sich der frühere FIFA-Referee Urs Meier zu dem Vorstoß.

In der Bundesliga werden die Schiedsrichter am kommenden Spieltag erstmals VAR-Entscheidungen über die Stadionlautsprecher den anwesenden Zuschauern erklären .

Ziel dieser Testphase sei es, mehr Transparenz zu schaffen. Für die Fans am TV-Bildschirm, für die Zuschauer im Stadion - und auch für alle Spieler und Funktionäre. Der frühere FIFA-Referee Urs Meier bewertet den Vorstoß grundsätzlich äußerst positiv.

„Klarheit ist entscheidend. Dieses ‚Warum‘, warum ist etwas entschieden worden? Wenn das rüberkommt bei den Zuschauern, wenn man ihnen das, was sie nicht gesehen haben, erklären kann, dann haben wir sehr, sehr viel gewonnen“, betonte der Schweizer im SPORT1 -Format SPOTLIGHT .

VAR-Revolution: „Eine zusätzliche Fehlerquelle“

Als warnendes Beispiel führte er eine Szene der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 an, wo ebenfalls eine Testphase durchgeführt wurde. Dort hatte sich die südkoreanische Schiedsrichterin Hyeon-jeong Oh bei der Erklärung einer Abseitsentscheidung versprochen. „Das ging total in die Hose und führte zu Unverständnis der Zuschauer“, schilderte Meier.