FC Bayern: Basler hat böse Vorahnung bei Davies

Die Vertragsverlängerung von Alphonso Davies sorgt im Umfeld des FC Bayern für viel Freude. SPORT1-Experte Mario Basler sieht dagegen ein großes Risiko und stellt für Davies' zukünftige Leistungen eine steile These auf.

„Die Leistung und der Verdienst sind bei Davies widersprüchlich“, sagte Basler bei SPOTLIGHT , dem neuen SPORT1 -Live-Format . „Es hat mich überrascht, dass man sich beim FC Bayern so von Davies auf der Nase hat rumtanzen lassen“, erklärte der ehemalige Bayern-Spieler.

Damit sprach er vor allem die komplizierten Verhandlungen zwischen dem Kanadier, seinem Berater Nick Huoseh und dem FC Bayern an. Immer wieder forderte der Berater dem Vernehmen nach hohe Gehaltssummen, die Gespräche zogen sich daher über mehrere Monate. Schlussendlich verlängerte Davies bis 2030 – offiziell unklar zu welchen Konditionen.

Davies: Basler befürchtet schwindende Leistungen

„Ich war überrascht, dass man den Vertrag mit ihm so lange gemacht hat“, erzählte Basler zur angegebenen Dauer und warf eine steile These in den Raum. „Ich glaube, jetzt wird man wieder einen Leistungsabfall sehen“, prophezeite der 56-Jährige, das habe man schon öfter gesehen.