Kritik an Tel-Abgang: Bayern-Coach Kompany kontert

Bayern-Trainer Kompany über Tel: „Haben alles besprochen“

„Wir haben alles besprochen mit dem Spieler. Wir haben nicht nur auf die langfristige Situation des FC Bayern geschaut. Wir haben auch über das Menschliche geredet und was für seine Entwicklung gut ist“, ergänzte der Belgier.

„Was wir zusammen besprechen, das entscheidet, in welche Richtung wir alle gehen. Was von außen kommt, darauf haben wir keinen Fokus“, sagte Kompany. Man versuche, immer das Beste für den Verein und den Spieler zu machen.

Basler greift Bayern wegen Tel-Abgang scharf an

SPORT1 -Experte Mario Basler hatte seinen Ex-Klub Bayern für den Abgang von Tel scharf kritisiert. „Tel ist für mich die größte Fehlentscheidung der letzten Jahre“, sagte Basler im neuen Live-Format SPOTLIGHT : „Ich habe bei Bayern München seit drei Jahren gefühlt nur gehört, was für ein großes Talent Tel ist. Er hat aber nie so richtig die Chance gekriegt.“

Tel war 2022 von Stade Rennes zu den Bayern gewechselt. In der laufenden Saison stagnierte seine Entwicklung, nur zweimal stand er in der Bundesliga in der Startelf.