Transfer-News: Überraschende Wende im Tel-Theater

Das Transfer-Drama um Mathys Tel spitzt sich am Deadline Day zu. Kurz vor Schließung des Transferfensters bahnt sich eine große Überraschung um den Bayern-Star an.

Das Transfer-Theater um Mathys Tel hat sich am Deadline Day immer mehr zu einem Wechsel-Drama entwickelt.

Nun bahnt sich eine weitere überraschende Wende an, denn der Offensivstar des FC Bayern soll jetzt doch zu Tottenham Hotspur wechseln. Das berichten Sky und Transfer-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend. (NEWS: Alle Transfer-Entwicklungen im Deadline-Day-Ticker)

Tel reiste am Montag mit seinem Berater Gadiri Camara nach London, das legt ein entsprechendes Foto nahe, das Romano auf X verbreitete.

FC Bayern: Klappt der Tel-Deal am Deadline Day?

Der Deal soll noch vor Schließung des Transferfensters am Montagabend über die Bühne gehen. Die Rede ist von einer Leihe bis Saisonende ohne Kaufoption.

Die Bayern waren eigentlich an einem festen Wechsel interessiert - auch aufgrund einer neuen Leih-Regel der FIFA, die mehr als sechs Leihen eines Klubs ins Ausland im gleichen Zeitraum untersagt. Womöglich werden in dem Zusammenhang daher noch bestehende Leihgeschäfte in feste Wechsel umgewandelt.