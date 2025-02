Bundesliga: Calmund vergleicht Wirtz mit Beckenbauer

Wirtz verpasst den Last-Minute-Siegtreffer

Daraufhin wandte er direkte Worte an die verstorbene Fußball-Legende: „Franz, du verzeihst es mir: So hast du auch angefangen. Das ist schon außergewöhnlich, was er macht.“

Dennoch reichte es für die Werkself nicht für einen Sieg, sodass sie in der Tabelle weiterhin acht Punkte Rückstand auf den FC Bayern an der Spitze hat. Während des Krachers am Samstagabend hatte der Rekordmeister keinen Abschluss auf das Leverkusener Tor und war harmlos wie selten zuvor. Hingegen spielte sich die Heimmannschaft viele gute Chancen heraus, aber scheiterte entweder an Keeper Manuel Neuer, am Aluminium oder an sich selbst.