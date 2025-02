"Demütigung" für Müller? Ballack weist auf "prekäre Situation" hin

„Natürlich war das ein bisschen unglücklich, aber ich glaube nicht, dass Vincent Kompany das irgendwie im Sinn hatte, da drauf zu achten - in dieser prekären Situation“, bewertete Michael Ballack den Kurzeinsatz des Bayern-Urgesteins vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt bei DAZN . Für Bayern sei es schließlich darum gegangen, irgendwie in die nächste Runde einzuziehen. Dies hätte im Fokus gestanden.

„Er ist in einem gewissen Alter...“

„Thomas wird das mit Sicherheit auch so sehen. Ich glaube, wichtig ist, dass er seine Rolle findet in dieser Mannschaft“, fuhr Ballack fort. Er werde immer gefordert sein, auch wenn er mal drei Spiele nicht spielt. Für Ballack auch eine Frage der Belastungssteuerung. „Er ist in einem gewissen Alter und das weiß er selbst. Es geht nicht mehr alles so wie früher, Woche für Woche, alle drei Tage.“