Bundesliga: Schwierigkeiten bei Kovac-Ankunft!

Niko Kovac nimmt am frühen Sonntagmorgen seine Arbeit als Cheftrainer von Borussia Dortmund auf. Eine Schwierigkeit gibt es dabei direkt zu Beginn.

Niko Kovac nimmt am frühen Sonntagmorgen seine Arbeit als Cheftrainer von Borussia Dortmund auf. Eine Schwierigkeit gibt es dabei direkt zu Beginn.

Cheftrainer Niko Kovac saß dabei auf dem Beifahrersitz und ließ sich von seinem Bruder und Co-Trainer Robert ans Trainingsgelände in Dortmund-Brackel vorfahren.

Kovac kommt mit guter Laune an

Doch das Trio um Kovac parkte direkt vor der Geschäftsstelle, stieg aus und begrüßte bereits die lauernden Medienvertreter. „Seid ihr so früh aufgestanden?“, fragte der neue Coach amüsiert in die Runde und öffnete den Kofferraum.

Um 8:11 Uhr traf auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Trainingsgelände in der Hohenbuschei ein. Die ersten Spieler kamen rund eine halbe Stunde nach ihrem Chef an.