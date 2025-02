BVB: Kovac läuft schon jetzt die Zeit davon

BVB droht eine Saison zum Vergessen

Unter dem Strich steht nach einem kurzen Aufwärtstrend unter Mike Tullberg (zwei Siege, ein Remis) die nächste Niederlage, die Dortmunder verlieren den Anschluss an Champions-League-Rang vier .

Auf diesem liegt nun der VfB, der bereits sechs Zähler mehr auf dem Konto hat als der BVB. Sollte Leipzig am Sonntag gegen den FC St. Pauli gewinnen, würde der Rückstand auf sieben Punkte anwachsen. Es droht für die Dortmunder eine Saison zum Vergessen.

BVB-Baustellen bleiben bestehen

Der BVB hatte, wie fast üblich, auch gegen die Stuttgarter mehr Ballbesitz (68 Prozent). Doch das Kreieren von Chancen bleibt weiterhin Mangelware. Vor allem einen Punkt monierte Kovac nach dem Spiel auf SPORT1 -Frage: „Das Einzige, was ich deutlich ansprechen muss, ist die Entscheidungsfindung in der Box. Wenn du schießen kannst, dann schieß.“

Die Baustellen dürften sich wohl so schnell nicht in Luft auflösen. „Vor uns liegt viel Arbeit, wir wollen in der Tabelle klettern. Ich bleibe aber dabei: Das Ergebnis ist das eine, aber die Art und Weise war trotzdem sehr viel besser“, wollte sich Kovac nicht beirren lassen.