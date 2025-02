Bayer Leverkusen: Reiner Calmund schwärmt: Wirtz „ist ein Weltstar“

Wirtz sei "eines der größten Talente, das Deutschland je hervorgebracht hat". Der Nationalspieler sei "ein Weltstar. Er hat das Talent, die Qualität und die Mentalität mit seinem großen Willen – er vereint alles, was einen Top-Spieler auszeichnet", sagte Calmund, der fast 30 Jahre für die Leverkusener gearbeitet hat.

Calmund schwärmt von Wirtz

Etliche Beobachter schwärmen seit Monaten von dem Offensivspieler, der in dieser Saison in 35 Pflichtspielen bislang auf 15 Treffer und zwölf Vorlagen kommt. Wirtz zähle "aktuell zum Kreis der fünf Kandidaten für den Ballon d'Or – und er kann in Zukunft die Nummer eins werden", sagte Calmund: "Vorausgesetzt, dass er gesund bleibt."