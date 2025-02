FC Bayern: Wollte Kompany ein Zeichen setzen?

Vincent Kompany hat sich am Dienstagabend allerdings gegen den üblichen Weg entschieden. Er brachte gegen Celtic Glasgow Thomas Müller. Die Folge: Das Urgestein absolvierte nur 24 Sekunden und hatte dabei keinen Ballkontakt.

Matthäus contra Kompany

Für Lothar Matthäus ein Unding . Der Rekordnationalspieler witterte sogar eine Demütigung für Müller und kritisiert Kompany mit deutlichen Worten. „Das hat mich traurig gemacht und es tut mir leid für ihn. Sowas muss sich ein Thomas Müller nicht antun“, so Matthäus. Und weiter: „Er ist einer der größten und erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Also für die paar Sekunden kann der Trainer einen anderen Spieler nehmen.“

Klare Kritik am Bayern-Coach, doch hat der wirklich so viel falsch gemacht? „Ich weiß nicht, ob Thomas Müller das als Demütigung empfunden hat. Aber es ist schon ein Zeichen für die Zukunft. Das könnte die Rolle sein, die der Trainer ihm zuteilt – maximal 15, zehn oder fünf Minuten. Oder auch mal nur 24 Sekunden“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. Die Aktion sei ein Zeichen, das vielen Fans von Thomas Müller wehtun dürfte.