Effenberg: "Er wäre einer für Bayern"

Bayern-Legende Stefan Effenberg sieht in Leverkusen-Stürmer Patrik Schick einen geeigneten Nachfolger von Harry Kane - und verweist auf dessen „herausragende“ Fähigkeiten.

„Das ist ein Stürmer, der absolut den Unterschied ausmacht, nicht nur physisch, sondern auch technisch brillant. Das ist ein unfassbarer Stürmer“, sagte der SPORT1 -Experte am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass . Schick „wäre sogar einer nach Harry Kane für Bayern München“.

Der Tscheche hatte beim 2:0-Sieg der Leverkusener in Kiel das Führungstor erzielt. Insgesamt kommt er auf 21 Treffer in 31 Pflichtspielen in dieser Saison. Schicks Vorteil: Nach dem Wechseltheater um Victor Boniface erhält der 29-Jährige zumeist den Vorzug vor dem Nigerianer.